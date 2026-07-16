La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Lázaro Báez pese a sus problemas de salud

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el empresario continuará detenido en un establecimiento penitenciario. Los jueces consideraron que sus patologías están siendo tratadas y no justifican el beneficio solicitado por su defensa.

Hoy 18:33

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves el rechazo al pedido de prisión domiciliaria presentado por el empresario Lázaro Báez, quien había solicitado cumplir su condena fuera de la cárcel por motivos de salud y una compleja situación familiar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión fue adoptada por mayoría por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes concluyeron que las enfermedades que padece el empresario no son incompatibles con su permanencia en el establecimiento penitenciario, donde, según indicaron, recibe la atención médica correspondiente.

La defensa de Báez había argumentado que su estado de salud se agravó en los últimos meses. Entre las patologías mencionadas figuran hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), obesidad leve y un adenoma de colon con displasia de alto grado, además de antecedentes de una intervención quirúrgica por un tumor premaligno.

Sin embargo, los magistrados señalaron que la prisión domiciliaria constituye una medida excepcional y que solo puede otorgarse cuando existen fundamentos suficientes que acrediten la imposibilidad de continuar con el tratamiento dentro del sistema penitenciario.

Además, remarcaron que el caso involucra delitos de corrupción contra la administración pública, por lo que advirtieron que una flexibilización sin fundamentos sólidos podría afectar el deber del Estado de investigar y sancionar este tipo de hechos.

En el fallo también se destacó que Báez fue sometido a distintos controles e intervenciones médicas y que las patologías informadas por su defensa están siendo tratadas adecuadamente en el penal donde permanece alojado.

Actualmente, el empresario cumple una condena unificada de 15 años de prisión, resultado de las sentencias dictadas en las causas "Ruta del Dinero K", por lavado de activos agravado, y "Vialidad", por administración fraudulenta vinculada a la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

La defensa también había planteado que su pareja atraviesa un tratamiento contra el cáncer y que la situación familiar requería su presencia, además de denunciar demoras en algunos controles médicos. No obstante, la Cámara consideró que esos argumentos no alcanzan para modificar el régimen de detención, por lo que Báez continuará alojado en una unidad penitenciaria.