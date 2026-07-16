Operativo policial en Tucumán asegura festejos seguros tras triunfo de Argentina

La Policía de Tucumán implementó un efectivo operativo de seguridad con 300 efectivos para garantizar la tranquilidad durante los festejos por el triunfo de Argentina en el Mundial 2026.

Hoy 17:30

La Policía de Tucumán llevó a cabo un importante operativo de seguridad durante los festejos por el triunfo de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026, contando con la participación de 200 uniformados.

El comisario inspector Cristian Peralta, jefe de Zona 1 de la Unidad Regional Capital, expresó que "se ha trabajado bien" y que el plan de seguridad diseñado por el Ministerio de Seguridad fue efectivo, logrando que la multitud que asistió a la Plaza celebrara sin incidentes.

Peralta también mencionó que no se registraron demás, lo que refleja el éxito del operativo. "Nosotros hemos acompañado los festejos y seguiremos haciéndolo", afirmó, subrayando que la Policía no tolerará vandalismo ni disturbios durante los eventos.

El jefe policial enfatizó que "la Policía no está en contra de los festejos", destacando su compromiso con la seguridad pública mientras se celebra el triunfo nacional.

En su declaración, el comisario adelantó que el próximo domingo se implementará un operativo más riguroso, incrementando el número de efectivos a 300 para garantizar que las celebraciones transcurran de manera ordenada y segura.

La comunidad ha respondido positivamente a las medidas de seguridad, lo que ha permitido que la celebración se realice sin contratiempos, asegurando un ambiente festivo y seguro para todos los asistentes.