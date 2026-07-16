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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUL 2026 | 28º
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Cómo abrir una cuenta bancaria en Argentina sin pagar comisiones excesivas

En Argentina, el costo de abrir una cuenta bancaria puede variar significativamente entre las distintas entidades. Conocer los detalles puede ayudarte a evitar sorpresas desagradables.

Hoy 18:02

Abrir una cuenta bancaria en Argentina puede parecer un proceso sencillo, pero en realidad, es crucial conocer los costos ocultos que pueden surgir. En 2022, la inflación en el país superó el 50%, lo que ha llevado a muchas personas a buscar alternativas más económicas para manejar sus finanzas.

Primero, es importante investigar las diferentes opciones que ofrecen los bancos. Algunos ofrecen cuentas sin costo de mantenimiento, mientras que otros pueden cobrar comisiones mensuales. Comparar estas tarifas te permitirá elegir la opción más conveniente para tu situación financiera.

Además, verificar si el banco tiene ofertas promocionales es una buena idea. Muchas entidades lanzan promociones temporales que permiten abrir cuentas sin costo o con beneficios adicionales, lo que puede ser una oportunidad para ahorrar.

Otro aspecto a tener en cuenta son los requisitos necesarios para abrir la cuenta. Algunos bancos pueden exigir un monto mínimo de depósito, mientras que otros permiten abrir cuentas con una cantidad simbólica. Asegúrate de cumplir con estos requisitos para evitar inconvenientes.

No olvides preguntar sobre los cargos por transacciones. Algunos bancos pueden cobrar comisiones por transferencias o retiros de efectivo, lo que puede acumularse con el tiempo. Conocer estos costos te ayudará a tomar decisiones informadas sobre el uso de tu cuenta.

Por último, es recomendable leer las condiciones y términos que el banco ofrece. Muchas veces, los detalles sobre costos adicionales están en la letra pequeña y pueden pasar desapercibidos. Estar bien informado es clave para evitar pagar de más.

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