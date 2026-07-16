Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUL 2026 | 29º
X
Locales

Fuentes y Benavente acompañaron al gobernador en una muestra artística de estudiantes

La intendente y el secretario de Coordinación acompañaron al gobernador Elías Suárez en la Muestra Artística Anual organizada por el Instituto Superior de Bellas Artes Juan Yaparí.

Hoy 17:21
Muestra artística

La exposición se llevó a cabo en la sede del Consejo General de Educación, donde las autoridades fueron recibidas por su presidente María Elena Herrera, y se presentaron diversas obras y proyectos desarrollados en el marco de la formación artística de nivel superior.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el recorrido por la muestra, las autoridades visitaron los diferentes espacios expositivos y observaron las creaciones exhibidas, en una iniciativa que buscó fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa y la sociedad santiagueña.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. VIDEO: salió a la luz la reacción de Barco que no se vio en TV y que habría desatado el cruce con Bellingham
  2. 2. Iker Casillas calentó la final contra Argentina: “No habrá cuarta estrella”
  3. 3. El pedido viral del streamer Speed a Lamine Yamal para evitar el bicampeonato de Argentina
  4. 4. Con varios artistas y casi 30 minutos de duración: así será el show del medio tiempo en la final entre Argentina y España del Mundial 2026
  5. 5. Argentina, imparable en los partidos decisivos: el tremendo récord de la era Scaloni
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT