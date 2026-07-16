Fuentes y Benavente acompañaron al gobernador en una muestra artística de estudiantes

La intendente y el secretario de Coordinación acompañaron al gobernador Elías Suárez en la Muestra Artística Anual organizada por el Instituto Superior de Bellas Artes Juan Yaparí.

Hoy 17:21

La exposición se llevó a cabo en la sede del Consejo General de Educación, donde las autoridades fueron recibidas por su presidente María Elena Herrera, y se presentaron diversas obras y proyectos desarrollados en el marco de la formación artística de nivel superior.

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En el recorrido por la muestra, las autoridades visitaron los diferentes espacios expositivos y observaron las creaciones exhibidas, en una iniciativa que buscó fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa y la sociedad santiagueña.