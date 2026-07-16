Detenidos en Salta por estafa en inversiones automovilísticas

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio lidera una investigación sobre estafas en inversiones en vehículos, resultando en la detención de tres sospechosos y la incautación de importantes evidencias en Salta.

Hoy 16:43

En el contexto de una exhaustiva investigación sobre estafas financieras, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), ordenó la realización de seis allanamientos simultáneos en la ciudad de Salta, que resultaron en la detención de tres sospechosos y el secuestro de documentación importante para la causa.

Durante los operativos, se incautaron 12 automóviles, dispositivos informáticos, teléfonos celulares y documentación vinculada a la investigación, así como el pasaporte de uno de los imputados, lo que pone de manifiesto la seriedad de las acusaciones.

La causa reúne al menos cinco denuncias de personas que, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, fueron perjudicadas a través de falsas promesas de inversión y operaciones irregulares con vehículos. En este contexto, los investigadores están evaluando la posible existencia de un esquema financiero tipo Ponzi.

La investigación se inició a partir de denuncias contra individuos que se habrían presentado como representantes de las firmas Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L., quienes ofrecían inversiones relacionadas con vehículos, prometiendo rendimientos en dólares.

Según los denunciantes, tras recibir dinero y unidades, los sospechosos incumplieron los pagos pactados, entregaron garantías sin valor y comercializaron vehículos que presentaban restricciones legales para su transferencia.

Durante la pesquisa, la UDEC identificó domicilios relacionados con los investigados, así como oficinas comerciales y un predio en Las Costas, San Lorenzo, donde supuestamente se encontraba parte de la flota de vehículos implicados en el fraude.

Adicionalmente, se detectaron movimientos financieros entre Salta, Buenos Aires y otros países, lo que fue considerado por la Fiscalía como un posible riesgo procesal. Ante esta situación, la fiscal Salinas Odorisio solicitó la inmovilización de cuentas bancarias, la detención de los sospechosos y la prohibición de salida del país para los tres investigados.