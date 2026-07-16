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La Casa del Bicentenario dará inicio al taller intensivo de Canva + Inteligencia Artificial

La capacitación comenzará esta semana con dos comisiones y está dirigida a docentes, estudiantes, emprendedores y público en general interesado en incorporar herramientas digitales para la creación de contenidos.

Hoy 15:26
Casa del Bicentenario

La Casa del Bicentenario informa que esta semana comenzarán las dos comisiones del Taller Intensivo de Canva + Inteligencia Artificial, una propuesta de capacitación destinada a docentes, emprendedores, estudiantes y público en general que deseen incorporar nuevas herramientas digitales para la creación de contenidos.

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La formación contará con dos comisiones para brindar mayores opciones de cursado. La comisión de los viernes iniciará sus actividades este viernes 17, mientras que la comisión de los sábados comenzará el sábado 18.

Durante cuatro clases, de dos horas de duración cada una, los participantes aprenderán a utilizar Canva para diseñar piezas gráficas, presentaciones y contenidos audiovisuales, además de conocer herramientas de inteligencia artificial que permitirán optimizar procesos creativos, generar ideas y producir contenido de manera más rápida y eficiente.

La capacitación es arancelada y cuenta con cupos limitados. Las personas interesadas en participar o solicitar mayor información pueden comunicarse al 3855-82-3707 para realizar su inscripción.

Desde la Municipalidad de La Banda, a través de la Casa del Bicentenario, se continúa impulsando propuestas de formación orientadas a fortalecer las competencias digitales y brindar herramientas innovadoras para el desarrollo académico, profesional y emprendedor de la comunidad.

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