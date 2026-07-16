Un argentino en Inglaterra reveló cómo fue festejar la victoria de la Scaloneta entre hinchas ingleses

Emiliano Lagos reside en ese país desde hace más de dos décadas. En diálogo con Noticiero 7 relató cómo reaccionaron los hinchas locales y confesó que solo gritó el segundo gol de la Selección.

Hoy 14:39

La histórica victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial también se vivió con intensidad del otro lado del Atlántico.

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Emiliano Lagos, un argentino que reside en Inglaterra desde hace más de dos décadas, relató en Noticiero 7 cómo fue seguir el encuentro rodeado de simpatizantes ingleses.

"Fue muy emocionante porque lo pasé en un bar cerca de mi casa, rodeado de ingleses", contó entre risas. Aunque admitió que al principio actuó con cautela, confesó que no pudo contener la alegría con el segundo tanto argentino. "El primero lo aplaudí nomás, por las dudas. El segundo sí se los grité", recordó.

Pese a la rivalidad futbolística, Lagos destacó el comportamiento de los hinchas locales. "Son respetuosos, son buena gente", afirmó, al tiempo que explicó que, si bien los ingleses siguen con entusiasmo el fútbol, viven el deporte de una manera diferente. "No son tan pasionales como nosotros. Nosotros somos mucho más fanáticos", señaló.

Tras el encuentro, no hubo grandes festejos. Debido a que debía trabajar temprano al día siguiente, decidió regresar a su casa luego del partido. "Solo mirar el partido y descansar", comentó.

Emiliano trabaja como petisero, dedicado al cuidado de caballos de polo, actividad que desarrolla durante la temporada inglesa. En la actualidad comparte su vida con su pareja, una joven santiagueña, con quien alterna su residencia entre Inglaterra y Santiago del Estero.

"Ahora trabajo por temporadas y los otros seis meses los paso en Santiago", explicó. Incluso reveló que el día del partido coincidió con su cumpleaños. "Salimos a cenar y después vimos el partido. El mejor regalo nos lo dieron la Selección y Messi", expresó.

Oriundo de un pequeño pueblo cercano a General Villegas, en la provincia de Buenos Aires, Lagos aseguró que espera con mucha expectativa la final del Mundial y confía en que la Argentina pueda coronarse campeona.

"Para mí es muy emocionante. Ojalá que gane Argentina. Si se da, seguramente saldré a festejar", concluyó.