El historial mundialista entre Argentina y España: enfrentamientos y cómo salieron

La Scaloneta enfrentará este domingo a La Roja en la final del Mundial 2026. Te dejamos el historial completo de enfrentamientos.

Hoy 13:48

La Selección Argentina buscará este domingo desde las 16 un nuevo título mundial cuando enfrente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por la gran final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará defender la corona conquistada en Qatar 2022 y convertirse en el primer bicampeón consecutivo desde que el torneo se disputa con el formato actual.

En la historia de los Mundiales, ambos seleccionados solo se enfrentaron una vez. Fue en la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, durante la primera fase del Grupo 2, en el debut de la Albiceleste. Aquel encuentro terminó con victoria argentina por 2-1, gracias a un doblete del histórico Luis Artime, uno de los grandes goleadores de la época, mientras que Ermindo Onega fue una de las grandes figuras del equipo nacional.

Ese triunfo sigue siendo el único antecedente mundialista entre argentinos y españoles, por lo que la final de este domingo marcará un nuevo capítulo de una rivalidad que, curiosamente, casi no tuvo cruces en la máxima competencia del fútbol.

El único Argentina vs. España en los Mundiales

Inglaterra 1966 – Fase de grupos

Argentina 2-1 España

Goles de Argentina: Luis Artime (2)

Más allá de las Copas del Mundo, el historial entre ambas selecciones registra 14 enfrentamientos, con una paridad absoluta: seis triunfos para Argentina, seis victorias para España y dos empates. El antecedente más reciente fue el 27 de marzo de 2018, cuando la Roja goleó 6-1 al equipo dirigido por Jorge Sampaoli en un amistoso disputado en Madrid.

Ahora, con un título del mundo en juego, Argentina y España volverán a cruzarse en el escenario más importante del fútbol. La Albiceleste intentará extender su dominio en los Mundiales, mientras que la Roja buscará igualar el historial y conquistar una nueva estrella en una final que promete quedar en la historia.