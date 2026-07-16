Camisetas argentinas y aplausos en el Senado tras el triunfo ante Inglaterra

Al inicio de la sesión, los legisladores homenajearon a la Selección de Lionel Messi por la victoria que la clasificó a la final del Mundial y posaron con la camiseta albiceleste.

Hoy 13:48

La victoria de la Selección argentina contra Inglaterra de ayer en el Mundial tuvo eco en el Senado. Al inicio del debate por la reforma de la ley de Propiedad Privada, los legisladores le brindaron un homenaje a los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni.

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El festejo lo encabezó el senador Flavio Fama (UCR-Catamarca), que pidió un aplauso de todo el cuerpo por el pase a la final.

“Los jugadores son un ejemplo para todos nosotros: para que el Poder Ejecutivpo entienda que la unión de los argentinos es lo más importante. Y para este Congreso: que los bienes de esta nación están por encima de los intereses personales y sectoriales”, dijo el legislador. Y cerró: “Ojalá no solamente que ganemos el domingo ante España, ojalá que eso sea el mejor ejemplo que nos pueda dejar este grupo de argentinos a todos nosotros”.

Fue entonces cuando todo el recinto se paró para aplaudir a la Selección argentina. En varias bancas se vieron incluso camisetas albicelestes.