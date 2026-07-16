Así está el historial de Los Pumas ante Inglaterra antes del Nations Championship

El seleccionado argentino volverá a enfrentarse con La Rosa este sábado en Santiago del Estero por la tercera fecha del Nations Championship. Los europeos dominan ampliamente el historial y llegan con una serie de victorias consecutivas sobre el conjunto de Felipe Contepomi.

Hoy 12:09

Los Pumas afrontarán este sábado un nuevo desafío de alto nivel cuando reciban a Inglaterra en Santiago del Estero, por la tercera fecha del Nations Championship. Además de la importancia del torneo, el encuentro pondrá nuevamente frente a frente a dos seleccionados con una extensa historia, en la que el conjunto europeo mantiene una clara supremacía.

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El historial registra 31 enfrentamientos oficiales, con 24 victorias para Inglaterra, cinco triunfos para Los Pumas y dos empates. A pesar de la diferencia, Argentina logró algunas victorias memorables, entre ellas la obtenida el 6 de noviembre de 2022, cuando se impuso 30-29 en Twickenham, en una de las actuaciones más destacadas de los últimos años.

Sin embargo, desde aquel histórico éxito, La Rosa volvió a imponer condiciones. Los ingleses ganaron los últimos cinco enfrentamientos, incluidos los dos cruces disputados durante el Mundial de Francia 2023 y los tres partidos jugados en 2025, una racha que Los Pumas intentarán cortar ante su gente en el estadio Madre de Ciudades.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi sabe que tendrá una exigente prueba frente a uno de los seleccionados más fuertes del hemisferio norte. Un triunfo no solo le permitiría sumar un resultado de peso en el Nations Championship, sino también mejorar un historial que, hasta el momento, favorece ampliamente al conjunto inglés.

Historial entre Los Pumas e Inglaterra

Partidos jugados: 31

31 Victorias de Inglaterra: 24

24 Victorias de Los Pumas: 5

5 Empates: 2

Últimos cinco enfrentamientos

09/09/2023: Inglaterra 27-10 Los Pumas (Mundial)

Inglaterra Los Pumas (Mundial) 27/10/2023: Inglaterra 26-23 Los Pumas (Mundial)

Inglaterra Los Pumas (Mundial) 05/07/2025: Inglaterra 35-12 Los Pumas (La Plata)

Inglaterra Los Pumas (La Plata) 12/07/2025: Inglaterra 22-17 Los Pumas (San Juan)

Inglaterra Los Pumas (San Juan) 23/11/2025: Inglaterra 27-23 Los Pumas (Londres)

Este sábado, en Santiago del Estero, el seleccionado argentino tendrá una nueva oportunidad para escribir otra página importante ante un rival que históricamente le ha resultado muy difícil y buscará volver al triunfo frente a Inglaterra después de casi cuatro años.