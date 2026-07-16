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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUL 2026 | 24º
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Santiago del Estero participará del Censo Nacional Foresto Industrial 2026 para fortalecer el desarrollo del sector

El operativo comenzará con un cuestionario digital destinado a productores, aserraderos, carpinterías y establecimientos vinculados al procesamiento de la madera. Buscan obtener información clave para impulsar el desarrollo del sector.

Hoy 11:38

El Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación, Tierras y Medio Ambiente de Santiago del Estero anunció este jueves la participación de la provincia en el Censo Nacional Foresto Industrial 2026, una iniciativa que permitirá actualizar la información del sector y generar herramientas para fortalecer la planificación, el diseño de políticas públicas y el desarrollo de toda la cadena foresto-industrial.

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El relevamiento, que se inicia este jueves 16, está destinado a todas las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades vinculadas al procesamiento de rollizos y a la transformación de productos y subproductos de origen forestal. La primera etapa del operativo se desarrollará mediante un cuestionario digital único, que podrá completarse de manera sencilla desde cualquier dispositivo móvil.

El anuncio fue realizado por el titular de la mencionada cartera, Néstor Machado, acompañado por la directora general de Industria, Luciana Zavaleta; la directora general de Bosques y Fauna, Noelia Zanichelli; el director de Agencias de Desarrollo Territorial, Claudio Nicolau; el investigador del Inta, Guillermo Merletti; la representante del Inti, Graciela Hoyos; y el técnico regional de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, Leandro Arce.

Machado destacó la importancia del relevamiento para la planificación de la política foresto-industrial de Santiago del Estero y aclaró que esto “no tiene un compromiso fiscal y los datos están protegidos por el secreto estadístico”. Además, las agencias de desarrollo y los distintos organismos estarán asesorando a los productores para completar el formulario digital.

Por su parte, Nicolau dijo que las Agencias de Desarrollo Territorial estarán a disposición para aportar toda la territorialidad, trabajar junto al Inta, Inti y a las distintas áreas del Ministerio de Producción para realizar un trabajo eficiente y ordenado.

Seguidamente, Zanichelli explicó: “El censo se desarrollará en toda la provincia y está dirigido a todos los productores que trabajen con productos o subproductos forestales, estén inscriptos o no. Es de vital importancia para desarrollar políticas vinculadas al sector forestal”.

A su turno la directora de Industria señaló que el censo se realizará en dos etapas y esta primera instancia digital permitirá agilizar el procesamiento de los datos. “Invitamos a todos los aserraderos, carpinterías y establecimientos vinculados al procesamiento de la madera a participar”,agregó.

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