Robaron $250 mil del interior de una camioneta frente al Polideportivo de Las Termas

El hecho ocurrió mientras el vehículo estaba estacionado en inmediaciones de las canchas de pádel. La víctima no encontró signos de violencia.

Hoy 21:17

Una mujer oriunda de Colonia Dora denunció el robo de dinero en efectivo, tarjetas bancarias y múltiples pertenencias personales desde el interior de su camioneta mientras se encontraba en el Polideportivo de Las Termas de Río Hondo.

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Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria N° 40, el hecho ocurrió durante la mañana de este viernes frente al ingreso de las canchas de pádel, en un sector de estacionamiento del complejo deportivo.

La damnificada indicó que había dejado estacionada su Toyota Hilux y, al regresar, constató que desconocidos habían sustraído una mochila negra con $250.000 en efectivo, además de una billetera con tarjetas bancarias y virtuales, documentación personal y su carnet de obra social.

Asimismo, los autores del hecho se llevaron bolsos con ropa, calzado, pertenencias de sus hijos y un secador de pelo, generando un importante perjuicio material.

La mujer señaló que no observó signos de violencia en el vehículo, por lo que desconoce el modo en que los delincuentes lograron acceder al interior del rodado sin forzarlo.

La causa quedó bajo investigación de la Comisaría Comunitaria N° 40, con intervención del fiscal Rafael Zanni, quien ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y otras medidas para intentar identificar a los responsables del robo.