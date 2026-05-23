Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 MAY 2026 | 13º
X
Policiales

Robaron $250 mil del interior de una camioneta frente al Polideportivo de Las Termas

El hecho ocurrió mientras el vehículo estaba estacionado en inmediaciones de las canchas de pádel. La víctima no encontró signos de violencia.

Hoy 21:17

Una mujer oriunda de Colonia Dora denunció el robo de dinero en efectivo, tarjetas bancarias y múltiples pertenencias personales desde el interior de su camioneta mientras se encontraba en el Polideportivo de Las Termas de Río Hondo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria N° 40, el hecho ocurrió durante la mañana de este viernes frente al ingreso de las canchas de pádel, en un sector de estacionamiento del complejo deportivo.

La damnificada indicó que había dejado estacionada su Toyota Hilux y, al regresar, constató que desconocidos habían sustraído una mochila negra con $250.000 en efectivo, además de una billetera con tarjetas bancarias y virtuales, documentación personal y su carnet de obra social.

Asimismo, los autores del hecho se llevaron bolsos con ropa, calzado, pertenencias de sus hijos y un secador de pelo, generando un importante perjuicio material.

La mujer señaló que no observó signos de violencia en el vehículo, por lo que desconoce el modo en que los delincuentes lograron acceder al interior del rodado sin forzarlo.

La causa quedó bajo investigación de la Comisaría Comunitaria N° 40, con intervención del fiscal Rafael Zanni, quien ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y otras medidas para intentar identificar a los responsables del robo.

TEMAS Robos

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impactante choque en el barrio Alberdi: un auto terminó montado sobre otro vehículo estacionado
  2. 2. Importante operativo antidrogas en Capital: secuestraron cocaína fraccionada para la venta
  3. 3. Vecino del barrio Siglo XXI murió tras chocar un gato que se cruzó cuando circulaba en moto
  4. 4. Un joven de 24 años murió en el choque entre una moto y una camioneta
  5. 5. Una familia quedó con pérdidas totales tras un incendio en barrio Mosconi
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT