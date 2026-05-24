Silva Neder: "Ningún interés puede ser superior al interés de nuestra patria y de los argentinos"

En el marco de los actos por los 216 años de la Revolución de Mayo, el vicegobernador destacó la importancia de defender la soberanía nacional, fortalecer el federalismo y promover la unidad de los argentinos frente a los desafíos actuales.

Hoy 23:09

En el marco de las celebraciones por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, expresó un mensaje en defensa de la soberanía y el federalismo, advirtiendo que ningún interés sectorial o externo debe estar por encima del bienestar del pueblo argentino.

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Silva Neder enfatizó que la prioridad absoluta de la dirigencia y de la sociedad debe ser el resguardo de la independencia nacional: "Siempre, y hoy más que nunca, debemos enarbolar las ideas de los hombres de 1810 para consolidar una Patria libre y soberana. Que nunca, y bajo ninguna circunstancia, ningún interés sea superior al interés de nuestra Patria Argentina y de los argentinos", remarcó de forma categórica.

Al recordar la gesta histórica de 1810, el presidente de la Legislatura santiagueña señaló que esta fecha patria es un recordatorio vivo de que "la verdadera soberanía se construye día a día".

En ese sentido, señaló que el único camino para honrar el legado de los revolucionarios es alcanzar la unión de todos los ciudadanos frente a los desafíos del presente.