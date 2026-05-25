Gritos, persecución y un supuesto robo: el confuso episodio de un chofer de app y dos pasajeras

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial en inmediaciones del acceso al Puente Carretero, donde se encontraba montado un control vehicular preventivo. En ese contexto, un automóvil intentó evadir el operativo, lo que dio inicio a una persecución controlada.

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El hecho se registró en la intersección de avenida Castelli y Ruta Provincial Nº 1, cuando personal policial advirtió el paso de un Volkswagen Gol Trend, cuyos ocupantes habrían intentado esquivar el control dispuesto en el sector del Puente Carretero, por lo que se inició un seguimiento hasta lograr interceptar el rodado metros más adelante.

El vehículo era conducido por un hombre de 44 años, quien trabaja como chofer de una aplicación de viajes. Viajaba acompañado por dos mujeres, una de ellas una persona trans.

De acuerdo con el informe policial, al momento de la identificación todos los ocupantes presentaban aparentes signos de ebriedad.

Durante el procedimiento, el conductor manifestó que las acompañantes le habrían sustraído la suma de 200 mil pesos.

Posteriormente, personal de Seguridad Vial realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado positivo de 1,40 gramos de alcohol por litro de sangre.

Finalmente, se dio intervención al fiscal de turno, Dr. Mariano Gómez, quien dispuso el secuestro preventivo del vehículo y que las partes sean invitadas a radicar las denuncias correspondientes una vez recuperado su estado de lucidez.