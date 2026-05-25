Elías Suárez: "Tenemos el compromiso de llevar adelante los mismos ideales que nuestros próceres"

El gobernador destacó los valores de esperanza, solidaridad y federalismo durante el desfile cívico-militar por el 25 de Mayo.

Hoy 11:36

El gobernador Elías Suárez participó del desfile cívico-militar por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y, en ese marco, dialogó con Noticiero 7, donde resaltó la vigencia de los valores impulsados por los protagonistas de la gesta patriótica.

“Es un día muy especial para todos los argentinos. Uno mira hacia el pasado, ve todo el esfuerzo, el patriotismo de nuestros próceres que dieron todo por una patria que nos legaron y que hoy tenemos el compromiso de llevar adelante esos mismos ideales de esperanza, solidaridad, federalismo y amor por nuestra Patria”, expresó el mandatario.

En ese sentido, sostuvo que esos principios funcionan como guía para la gestión actual. “Eso nos motiva para seguir trabajando con la misma fe y la misma esperanza con la que lo hicieron ellos, esperando cumplir con el mandato del pueblo”, afirmó.

El acto formó parte de las actividades oficiales desarrolladas en la provincia en conmemoración de la fecha patria, que incluyeron ceremonias protocolares y la participación de distintos sectores de la comunidad.