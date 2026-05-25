Duro mensaje del arzobispo de Buenos Aires en el Tedeum: “Basta de arengar la división y la polarización, porque nadie se salva solo”

Jorge García Cuerva pidió diálogo, reconciliación y mayor compromiso de la dirigencia política durante la tradicional ceremonia por el 25 de Mayo, de la que participó el presidente Javier Milei.

Hoy 10:45

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezó este lunes el tradicional Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana y dejó un fuerte mensaje dirigido a la clase política argentina.

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Frente al presidente Javier Milei y parte de su Gabinete, García Cuerva pidió dejar atrás la confrontación permanente y llamó a reconstruir puentes de diálogo en un contexto social y político atravesado por tensiones.

“Basta de arengar la división y la polarización, porque nadie se salva solo”, expresó el arzobispo durante su homilía por el Día de la Patria.

En esa línea, sostuvo que al país le falta una dirigencia con mayor capacidad de encuentro, reconciliación y escucha hacia los sectores que más sufren las dificultades económicas y sociales.

“Nos falta una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación, que lo haga por los que no pueden más y sufren la parálisis por la falta de trabajo y oportunidades”, afirmó.

El arzobispo también advirtió sobre el riesgo de una sociedad cada vez más fragmentada y cuestionó el avance del individualismo como respuesta a los problemas colectivos.

“El ‘sálvese quien pueda’ no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone la Nación”, señaló.

Durante su mensaje, García Cuerva planteó la necesidad de construir acuerdos fundamentales para la Argentina y mencionó como ejes el bien común, el diálogo, la amistad social y la esperanza.

También pidió no perder de vista a los sectores más vulnerables y remarcó que “nadie es descartable, nadie es desechable”, en referencia a los adultos mayores, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad y los jóvenes atravesados por distintas problemáticas.

En otro tramo de la homilía, el arzobispo cuestionó la ostentación y el derroche frente a una realidad social compleja. “Es cruel y escandalosa la ostentación, el despilfarro, el derroche”, expresó.

La ceremonia contó con la presencia del presidente Javier Milei, ministros y funcionarios nacionales. La vicepresidenta Victoria Villarruel no participó del Tedeum, ya que no fue invitada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según indicaron fuentes oficiales.

El mensaje de García Cuerva tuvo lugar en medio de un clima político marcado por internas dentro del oficialismo y fuertes discusiones públicas entre distintos sectores de la dirigencia nacional.