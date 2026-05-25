Detienen a depravado que abusó sexualmente de una menor alcoholizada

El hecho sucedió en Frías. La víctima tiene 14 años y llegó al Hospital Zonal en estado de ebriedad y sin ropa interior.

Hoy 07:22

Una adolescente de 14 años fue abusada sexualmente y la Justicia de Frías dispuso la detención de un adulto, sospechoso de ultrajarla aprovechándose del excesivo consumo de alcohol en la víctima.

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Ello se desprende de la investigación que lleva adelante la fiscal, Analía Nóblega Rayó, quien endilga al adulto cargos por "abuso sexual con acceso carnal".

De acuerdo con la denuncia de la madre de la menor, un profesional la llamó por teléfono desde el Hospital Zonal. En minutos, le informó que arribó ebria su hija, carente de ropa interior. Al instante, le informó que había sido vejada por un sujeto, con el cual estuvo bebiendo cervezas toda la noche.

Ya de madrugada, ahondó, los otros "amigos" se fueron de la casa. Ella y el adulto quedaron solos. La adolescente se acostó con alta ebriedad. A su lado se ubicó el sujeto. La redujo y sometió sexualmente. Como ella lloraba, la insultó y una vez saciados sus bajos instintos la echó de la vivienda.

Siempre basándose en la causa, trascendió que el sujeto fue apresado y antes del fin de semana, la jueza de Control y Garantías, Roxana Cejas Ramírez, desestimó un requerimiento de libertad.

Para la magistrada, la investigación es muy temprana y ahora deben desfilar los otros invitados a la reunión, tras cuya partida el solitario "anfitrión" dio rienda suelta a sus bajezas.

Finalmente, la adolescente ahora enfrenta un proceso de reinserción, ya que los investigadores afrontan el desafío de alejarla también del consumo de alcohol a niveles muy preocupantes.