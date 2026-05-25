El film "The Midnight Library" con Florence Pugh genera una puja entre estudios en Cannes

La película, dirigida por Garth Davis y basada en la novela de Matt Haig, podría convertirse en el acuerdo más importante del mercado cinematográfico de este año.

Hoy 07:46

El proyecto cinematográfico “The Midnight Library”, protagonizado por Florence Pugh y dirigido por Garth Davis, se posiciona como uno de los títulos más codiciados del Mercado de Cannes, con múltiples estudios compitiendo por sus derechos de distribución.

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Según trascendió, compañías como Paramount, Focus y Sony negocian la adquisición de los derechos para el mercado doméstico y territorios internacionales seleccionados de esta producción, cuyo presupuesto ronda los 70 millones de dólares. En tanto, la firma Studiocanal, que financia y comercializa el proyecto, conservaría parte de los territorios, en un esquema similar al aplicado en acuerdos previos como el de Paddington in Peru.

La historia, definida como una fantasía dramática y una “carta de amor a la vida”, sigue a Nora Seed, personaje interpretado por Pugh, quien accede a una biblioteca situada entre la vida y la muerte, donde tiene la oportunidad de experimentar las distintas vidas que podría haber vivido.

De concretarse, el acuerdo por “The Midnight Library” superaría ampliamente otras operaciones recientes del mercado, como el pacto por The Brigands Of Rattlecreek y la venta internacional de Pumping Black, con estimaciones que podrían superar los 30 millones de dólares.

El proyecto es desarrollado por Studiocanal junto a Blueprint Pictures, que adquirieron los derechos de la exitosa novela de Matt Haig, publicada en 2020. El libro ha vendido más de 15 millones de ejemplares y fue traducido a 56 idiomas. El guion está a cargo de Laura Wade y Nick Payne, mientras que el propio Haig participa como productor ejecutivo.

La producción prevé iniciar su preproducción en el otoño boreal, con el rodaje programado para comienzos de 2027. Studiocanal planea un estreno en salas en territorios como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Benelux, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, en lo que representa una de sus apuestas presupuestarias más importantes de los últimos años.

El equipo de producción incluye a Graham Broadbent, Pete Czernin, Anita Overland y la propia Florence Pugh, mientras que Anna Marsh, Ron Halpern y Dan MacRae figuran entre los productores ejecutivos por parte de Studiocanal.