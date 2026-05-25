Añatuya brilla bajo el sol: un día cálido se espera hoy Lunes 25 de mayo de 2026

Hoy, los añatuyenses disfrutarán de un clima soleado con temperaturas agradables. Se anticipa un fin de semana con condiciones similares.

Hoy 08:21

Hoy, los habitantes de Añatuya se despertaron con un clima soleado y agradable, con una temperatura actual de 9.5 °C que se siente como 9.3 °C. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 87%, pero el viento suave de 4.7 km/h desde el sureste ayuda a que la sensación térmica sea más llevadera.

Durante el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 22 °C, lo que promete ser un excelente día para disfrutar al aire libre. Los añatuyenses pueden aprovechar el sol y las agradables condiciones climáticas que nos ofrece la jornada.

Para mañana, el pronóstico indica que la temperatura mínima será de 10.2 °C y la máxima de 21.9 °C, manteniendo un clima soleado y estable. Esto significa que las condiciones seguirán siendo propicias para actividades al aire libre y reuniones familiares.

El miércoles, el clima en Añatuya seguirá siendo favorable, con una mínima de 11.4 °C y una máxima de 23.5 °C. Sin duda, estos días soleados son ideales para disfrutar del paisaje y de la calidez del sol.

En resumen, el clima actual es soleado con una temperatura de 9.5 °C. Para hoy, se espera una máxima de 22 °C, mientras que el pronóstico para los próximos días indica mínimas de 10.2 °C y 11.4 °C, y máximas de 21.9 °C y 23.5 °C, respectivamente.