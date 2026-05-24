Sarmiento recibe a Boca Unidos con el impulso de su primer triunfo en el Federal A

El Profe jugará este lunes desde las 16 en La Banda, por la décima fecha del torneo. Viene de vencer a Tucumán Central y buscará seguir creciendo en la tabla.

Hoy 08:37

Sarmiento de La Banda recibirá este lunes 25 de mayo a Boca Unidos de Corrientes, por la décima fecha del Torneo Federal A, que marcará el inicio de la segunda rueda del campeonato.

El encuentro se disputará desde las 16, en un partido importante para el Profe, que buscará aprovechar el envión anímico tras conseguir su primera victoria en el certamen.

El equipo bandeño llega con confianza renovada después de vencer como local a Tucumán Central, gracias a un golazo de Israel Roldán. Ese resultado le permitió cortar la racha negativa y tomar aire para encarar lo que viene.

Ahora, Sarmiento intentará hacerse fuerte nuevamente en casa ante un rival siempre exigente como Boca Unidos, con el objetivo de seguir escalando posiciones en la tabla.

El Profe sigue último con seis puntos producto de un triunfo, tres empates y cuatro derrotas. Por su parte, el elenco correntino viene de empatar como visitante ante Juventud Antoniana y suma 9 unidades tras dos triunfos, tres empates y tres derrotas.

El partido contará con una terna arbitral íntegramente de la provincia de Salta. El juez principal será Ramón Federico Guaymas Tornero, acompañado por los asistentes Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo. Como cuarto árbitro estará Facundo Misael Vizgarra Campos.

Datos del partido

Día: lunes 25 de mayo

Hora: 16

Partido: Sarmiento vs. Boca Unidos

Torneo: Federal A

Fecha: 10

Árbitro: Ramón Federico Guaymas Tornero

Asistentes: Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo

Cuarto árbitro: Facundo Misael Vizgarra Campos