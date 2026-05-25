Violento motín en una comisaría porteña: hubo fuego, heridos y fuga de reclusos

El episodio se registró en Balvanera y obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad y asistencia médica.

Hoy 08:52

Un motín registrado este lunes por la madrugada en la Comisaría Vecinal N°3 del barrio porteño de Balvanera, donde se incendió un calabozo, dejó un saldo de varios heridos y presos fugados.

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El incidente ocurrió en la seccional ubicada en la calle Venezuela al 1900. Según las primeras informaciones, cerca de la medianoche se inició una protesta en uno de los calabozos donde había 72 presos alojados.

En medio del conflicto, se produjo un incendio dentro de la comisaría. Por este motivo, acudieron al lugar dotaciones de bomberos y personal del Same.

Al menos siete presos fueron trasladados a otras comisarías. Tres de ellos y un policía resultaron con diferentes heridas y fueron derivados a hospitales de la zona.

De acuerdo a las primeras versiones el momento más tenso se produjo cuando efectivos ingresaron a controlar la situación, con escudos y gas pimienta. Asimismo, testimonios de vecinos dieron cuenta de que se habrían registrado varios disparos. En ese contexto, varios presos se fugaron.

Finalmente, la situación fue controlada, pero en el lugar hay un importante operativo de seguridad para determinar cuántos presos escaparon.