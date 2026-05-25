Histórico: España presentó su lista para el Mundial 2026 sin futbolistas del Real Madrid

Luis de la Fuente confirmó los 26 convocados de la Roja para la Copa del Mundo, con Lamine Yamal entre los grandes protagonistas.

Hoy 09:33

La selección de España presentó la lista de 26 convocados para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con una particularidad histórica: no habrá futbolistas del Real Madrid en la nómina definitiva.

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El entrenador Luis de la Fuente confirmó el plantel con el que la Roja buscará su segunda estrella mundialista, luego del título conseguido en Sudáfrica 2010.

Entre los principales nombres aparecen Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino, quienes llegaban con algunas molestias físicas pero finalmente fueron incluidos en la convocatoria.

La ausencia de jugadores del Real Madrid marca un hecho inédito en la historia mundialista de España. El conjunto Merengue había aportado al menos un futbolista en cada una de las anteriores participaciones de la selección española en Copas del Mundo.

La decisión se confirmó luego de que De la Fuente dejara fuera de la lista a Dean Huijsen y Dani Carvajal, quienes aparecían entre los nombres con posibilidades de integrar el grupo.

Tampoco figura Fermín López, quien quedó marginado de la gran cita por una lesión que lo obligó a pasar por el quirófano.

En contraste, Barcelona tendrá una fuerte presencia en el seleccionado español, con ocho futbolistas convocados para disputar la Copa del Mundo.

Entre los representantes culés aparecen Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Èric García y Joan García.

Además, la lista incluye a otros nombres importantes como Unai Simón, David Raya, Aymeric Laporte, Rodri, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias, Yeremy Pino y Víctor Muñoz.

España integrará el Grupo H del Mundial y debutará el 15 de junio ante Cabo Verde. Luego enfrentará a Arabia Saudita el 21 y cerrará la fase inicial el 27 frente a Uruguay, en el duelo más fuerte de la zona.

Antes del inicio del torneo, el equipo español disputará dos amistosos preparatorios: el 4 de junio ante Irak, en La Coruña, y el 9 de junio frente a Perú, en Puebla, México.

La lista completa de España para el Mundial 2026:

Arqueros: Unai Simón, David Raya y Joan García.

Defensores: Pedro Porro, Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Èric García, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Mediocampistas: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Merino, Gavi y Álex Baena.

Delanteros: Lamine Yamal, Yeremy Pino, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias, Nico Williams y Víctor Muñoz.