Monseñor Martínez Ossola pidió "honrar la Generación de Mayo buscando solución a lo que nos afecta hoy"

El obispo destacó la fortaleza interior de los héroes de la gesta de mayo y pidió buscar la forma de solucionar la problemática de los jubilados, de las adicciones y del recorte de recursos en áreas como la Educación.

Hoy 09:39

El obispo auxiliar Monseñor Martínez Ossola instó a “honrar la Generación de Mayo” mediante la búsqueda de soluciones a las problemáticas actuales, en el marco del Tedeum celebrado en la Catedral Basílica por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

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De la ceremonia participaron el gobernador Elías Suárez, el senador Gerardo Zamora, el vicegobernador Carlos Silva Neder y la intendenta Norma Fuentes, entre otras autoridades provinciales y municipales.

Durante su mensaje, el obispo destacó la fortaleza interior y el espíritu de sacrificio de los protagonistas de la gesta independentista. “La gesta de mayo no se limita a Buenos Aires, pero las entonces intendencias que fueron luego provincias apoyaron la Revolución. Un grupo de criollos lucharon y logramos la libertad con lucha y sacrificio”, expresó.

En ese contexto, advirtió sobre los desafíos actuales que enfrenta la sociedad. “Hoy corremos riesgos. Cuesta entender por qué la droga ingresa en los jóvenes sin que haya una intervención eficaz, el dolor de los jubilados con sueldos miserables y sin acceso a medicamentos, y la falta de recursos para la educación”, señaló.

El obispo sostuvo que el legado histórico implica un compromiso presente: “Honrar a la Generación de Mayo nos obliga a ver lo que nos afecta hoy y buscar solución”.

Finalmente, convocó a la sociedad a enfrentar estos problemas con determinación: “Luchar para ser libres de esta moderna esclavitud”, concluyó.