VIDEO | El suelo “flota” por las intensas lluvias en Los Juríes durante la cosecha de soja

Las fuertes y reiteradas lluvias dejaron el suelo en estado de saturación total en un campo, provocando que la superficie ceda y se mueva como un “colchón” bajo el peso de la maquinaria agrícola.

Hoy 10:21

El fenómeno sorprendió a productores del sudeste santiagueño durante la actual campaña gruesa, en un establecimiento ubicado en el Lote 53, en la zona rural de Los Juríes, donde la trilla de soja quedó atravesada por una situación tan inusual como llamativa: el suelo se mueve y se balancea al paso de las cosechadoras.

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Las imágenes registradas en el lugar muestran cómo la superficie del terreno cede visiblemente bajo el peso de la maquinaria agrícola, generando un efecto de “onda” que da la sensación de un suelo inestable o incluso “flotante”.

Según explican especialistas de la zona, el fenómeno se debe a la saturación extrema del perfil del suelo producto de las intensas y repetidas lluvias registradas en los últimos tiempos. Al alcanzar su máxima capacidad de retención de agua, las capas del terreno pierden firmeza y cohesión, provocando que la capa superficial vegetal se desplace sobre un sustrato completamente saturado.

En esas condiciones, el paso de maquinaria pesada como cosechadoras o tractores genera una deformación visible del terreno, que se comporta de manera elástica y transmite el movimiento en forma de balanceo.

Más allá del impacto visual, la situación representa un desafío para la actividad agrícola, ya que aumenta el riesgo de que la maquinaria quede atascada, complica los tiempos de trabajo en plena cosecha y puede generar daños estructurales en el suelo, como compactación y pérdida de porosidad.

El fenómeno, que impactó rápidamente en redes y en el ámbito productivo, es considerado una consecuencia directa del exceso hídrico que afecta a la región y refleja las dificultades que atraviesa el sector agropecuario frente a escenarios climáticos extremos.