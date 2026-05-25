Una panadera perdió más de $2 millones tras una estafa virtual

La comerciante cayó en una ciberestafa luego de que delincuentes simularan una compra de panificados por $48.000 y enviaran un comprobante falso de una supuesta transferencia de $4,8 millones.

Hoy 09:18

Una comerciante de 45 años, propietaria de una panadería familiar en la localidad de Colonia Alpina, departamento Rivadavia, fue víctima de una millonaria ciberestafa luego de intentar devolver un supuesto pago realizado por error por un cliente.

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Todo comenzó cuando un hombre se comunicó telefónicamente con el negocio ubicado sobre calle 25 de Mayo para realizar un pedido de panificados por un total de $48.000. Minutos después, envió por WhatsApp una captura de una presunta transferencia realizada mediante una billetera virtual.

Sin embargo, el comprobante —que luego se comprobó que era falso— indicaba una transferencia por $4.800.000. Al advertir la supuesta equivocación, la comerciante decidió contactarse con el cliente para informarle lo sucedido.

Fue entonces cuando comenzó la maniobra. El hombre le aseguró que personal de “atención al cliente” de la aplicación se comunicaría para ayudarla a devolver el dinero excedente. Poco después, distintos supuestos operadores comenzaron a llamarla y a indicarle los pasos a seguir.

Como la mujer no tenía ese monto disponible, los delincuentes la convencieron de solicitar un préstamo a través de la misma plataforma, asegurándole que luego el sistema compensaría los saldos. Bajo presión y en medio de la confusión, la comerciante gestionó un crédito por $2.100.000.

Cuando intentó transferir el dinero, la billetera virtual emitió reiteradas advertencias indicando que la operación podía tratarse de una estafa e incluso bloqueó el envío. No obstante, siguiendo las instrucciones de los falsos operadores, transfirió el dinero primero a la cuenta de su hija y desde allí concretó el envío a la cuenta indicada por los estafadores.

Tras recibir el dinero, los delincuentes eliminaron todos los mensajes, bloquearon los contactos y desaparecieron. Recién entonces la comerciante comprendió que nunca había recibido la transferencia inicial y que había sido engañada.

La mujer sufrió una crisis nerviosa y posteriormente radicó la denuncia en la Comisaría 34 de Selva. La fiscal Dra. Florencia Garzón ordenó la intervención del Departamento de Delitos Económicos para intentar rastrear el destino del dinero y a los responsables de la maniobra.