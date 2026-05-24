En vivo: Javier Milei encabeza el Tedeum del 25 de Mayo en medio de tensiones políticas

El Presidente participa este lunes de la ceremonia en la Catedral Metropolitana junto a todo su Gabinete, excepto por Victoria Villarruel que no fue invitada.

Hoy 10:00

El presidente Javier Milei encabezará este lunes el tradicional Tedeum por el 25 de Mayo que se celebrará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El acto religioso comenzará a las 10 y contará con la presencia del Gabinete nacional completo, en medio de las tensiones internas dentro del oficialismo y de nuevos cuestionamientos de la Iglesia al clima político actual.

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La ceremonia será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, quien en las últimas horas volvió a expresar su preocupación por la creciente intolerancia y confrontación en el debate público.

“Qué difícil es hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia”, sostuvo García Cuerva durante una misa previa al Tedeum. Aunque evitó mencionar directamente al mandatario, sus declaraciones fueron interpretadas como una referencia al contexto político actual y a los reiterados cruces entre el Gobierno, dirigentes opositores y periodistas.

Además de los ministros nacionales, también asistirán el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en un escenario marcado por las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza.

Por otra parte, desde el entorno de la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmaron que no fue invitada por el Poder Ejecutivo a participar de la actividad oficial. La ausencia vuelve a dejar expuesta la distancia política entre ambos dirigentes, luego de varios meses de tensiones públicas.

También participarán del acto el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a funcionarios de la administración de la Ciudad de Buenos Aires, quienes previamente estarán presentes en el izamiento de la bandera en Plaza de Mayo.

Según trascendió, los integrantes del Gabinete fueron convocados a la Casa Rosada para luego trasladarse caminando hasta la Catedral. Tras el Tedeum, las autoridades entonarán el Himno Nacional frente al Cabildo junto a la Fanfarria Militar “Alto Perú”, antes de regresar a Balcarce 50 para una reunión de trabajo encabezada por Milei.