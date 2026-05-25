Chayanne enseña a bailar 'Torero' para el Día de la Madre

Chayanne comparte un video en TikTok enseñando a bailar 'Torero' para celebrar el Día de la Madre, inspirando a miles de usuarios a rendir homenaje a sus mamás.

Hoy 10:30

El reconocido cantante puertorriqueño Chayanne ha cautivado nuevamente a sus seguidores en las redes sociales al publicar un video en TikTok donde enseña la coreografía de su exitoso tema 'Torero'. Esta acción se realiza en el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, motivando a sus fanáticos a rendir homenaje a sus progenitoras.

En el clip, el artista comienza con un cariñoso saludo: 'Mis amores', lo que establece un vínculo cercano con su audiencia. A continuación, Chayanne explica de manera concisa cómo realizar los pasos de la coreografía, marcando los tiempos para facilitar el aprendizaje, lo que resulta en un contenido altamente interactivo y accesible.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar, y en cuestión de minutos, miles de comentarios inundaron la plataforma, donde muchos bromearon al referirse a él como 'el papá de Latinoamérica'. Este apodo destaca el cariño y la admiración que los fans sienten hacia el artista.

Además, los seguidores no solo pidieron que Chayanne baile para homenajear a las madres en su día, sino que también comenzaron a practicar los pasos del famoso tema, mostrando su entusiasmo por participar en la celebración.

El Día de la Madre es una ocasión especial en muchas culturas, y la iniciativa de Chayanne de compartir esta coreografía ha proporcionado una nueva forma de celebrar y conectar con las madres, creando momentos memorables para muchos.

La viralidad del video en TikTok demuestra el poder de las redes sociales para unir a las personas en torno a iniciativas que celebran el amor y la familia, elementos clave en la música de Chayanne.

Con este gesto, Chayanne no solo promueve su música, sino que también fomenta un sentido de comunidad entre sus seguidores, propiciando un ambiente festivo y lleno de amor en torno a una fecha tan significativa.