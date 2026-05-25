El Bobadal: aprehenden a un hombre acusado de amenazas contra una mujer

En el marco de una investigación por amenazas, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 53 concretaron la aprehensión de un hombre en la localidad de El Bobadal, tras una denuncia presentada por una mujer.

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De acuerdo con la información policial, la víctima manifestó haber sido objeto de amenazas y agresiones verbales por parte del acusado en su domicilio, situación que generó temor en su entorno familiar.

A partir de las directivas impartidas por la Fiscalía interviniente, los uniformados desplegaron tareas investigativas y de búsqueda que permitieron localizar al sospechoso en la vía pública.

Una vez identificado, el sujeto fue informado sobre la disposición judicial vigente en su contra y posteriormente trasladado a sede policial, donde quedó alojado mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Por disposición de la Justicia, continúan las diligencias procesales vinculadas a la causa.