El desfile cívico militar le puso un colorido marco a los festejos por el 25 de Mayo

El gobernador Elías Suárez encabezó la ceremonia que se realizó frente al CCB como parte de la agenda para conmemorar la fecha patria.

Hoy 11:46

El desfile cívico-militar se desarrolló como uno de los actos centrales por el 25 de Mayo, aportando un marco colorido y participativo a los festejos conmemorativos de la Revolución de Mayo.

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La ceremonia tuvo lugar frente al CCB y fue encabezada por el gobernador Elías Suárez, quien presidió el evento como parte de la agenda oficial organizada para celebrar la fecha patria.

Del desfile participaron instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones civiles y distintas agrupaciones, que avanzan ante el público presente en una jornada marcada por el espíritu patriótico y la participación ciudadana.

La actividad formó parte de los actos protocolares que se desarrollaron durante la jornada, tras el Tedeum y el izamiento de la bandera.