Un nene de 8 años murió en San Juan y la Justicia investiga las circunstancias del hecho

Familiares y allegados despidieron al menor en redes sociales, mientras la Justicia avanza con las pericias para determinar lo ocurrido.

Hoy 12:07

La muerte de Matías Benjamín Silva, un nene de 8 años, conmocionó a la provincia de San Juan y dio inicio a una investigación judicial para intentar entender qué le pasó.

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Apenas se conoció la noticia, móviles policiales y personal de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Norte comenzaron a desplegarse para trabajar en el caso, aunque el hermetismo domina la causa y por ahora hay más dudas que certezas.

Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis mientras avanzan las pericias y la toma de testimonios para determinar cómo fueron las últimas horas de Matías.

El fiscal Sohar Aballay, a cargo de la investigación, explicó a Tiempo de San Juan que el equipo está “tratando de esclarecer cada una de las circunstancias que han rodeado el hecho”.

“Estamos realizando las primeras medidas con respecto al caso”, insistió el fiscal, que remarcó la importancia de contar con todos los elementos antes de emitir cualquier opinión sobre la mecánica de la muerte o la posible judicialización.

La investigación apunta a reconstruir lo que sucedió en las horas previas a la muerte de Matías. “Eso se está tratando de establecer para poder tener nosotros bien claro cómo ha sido y cómo se han dado cada uno de los hechos”, detalló Aballay.

La noticia generó un profundo impacto en Jáchal, donde vivía la víctima. En las últimas horas, familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor y acompañaron a la familia Silva a dar el último adiós.

En las redes sociales también se multiplicaron las muestras de apoyo en este difícil momento. Los Bomberos Voluntarios de Pocito publicaron un comunicado en Facebook.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias al cabo Jorge Silva, intengrante de Bomberos Voluntarios de Jachal, por la irreparable pérdida de su hijo”, escribieron.

Y completaron: “Hoy no hay palabras que alivien tanto dolor, pero queremos que sepas que no estás solo. Te acompañamos con nuestro corazón”.