Detuvieron a un hombre acusado de abuso tras la denuncia de su hija en la escuela

El hecho fue denunciado en el ámbito escolar por una adolescente de 14 años, quien relató situaciones de violencia y abuso en su entorno familiar. A raíz de la presentación, el padre de la menor fue detenido y la Justicia investiga el caso.

Hoy 11:58

Un caso estremecedor conmocionó en las últimas horas a la comunidad rural de Carolina, en la provincia de Corrientes. Una adolescente de 14 años se animó a contarle a una profesora que su papá la golpeaba y la violaba desde hacía tiempo. La revelación derivó en la detención inmediata del hombre, que quedó con prisión preventiva mientras avanza la causa.

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El hecho salió a la luz el martes 12 de mayo, cuando la víctima llegó a clases con marcas visibles en el cuerpo. La docente la apartó del resto y quiso saber qué había pasado. Fue entonces cuando la alumna, quebrada por el llanto, contó que su papá le pegaba brutalmente y que abusaba sexualmente de ella y de su hermana menor, de 11 años.

Según relató, el último ataque había ocurrido el día anterior. El hombre la habría castigado con cables para que ninguna de las dos hablara sobre los abusos que sufrían cuando su mamá no estaba en la casa.

La denuncia activó un operativo urgente. La directora del establecimiento dio aviso a la Policía de Corrientes y se dio intervención rápidamente a la Fiscalía de Goya, que ordenó exámenes médicos inmediatos para ambas hermanas.

En el Hospital de Goya, los médicos detectaron signos compatibles con abusos sexuales de larga data en las dos chicas. Con esas pruebas, la fiscal María Eugenia Ballará pidió la detención del padre.

Después, un juez de Garantías de Goya hizo lugar al pedido y dictó la prisión preventiva para el acusado, que ya fue imputado.

Mientras tanto, las víctimas permanecen internadas en el Hospital Regional de Goya. Para evitar su revictimización, la fiscal solicitó que ambas presten declaración en Cámara Gesell. También declarará un hermanastro que no vive en la misma casa.

La Fiscalía incorporó las declaraciones de los docentes y de los médicos que atendieron a las hermanas. Además, citarán a una compañera de curso que habría alentado a la víctima a contarle su calvario a la profesora.

Además se pidió un informe socioambiental para conocer las condiciones en las que vivían las nenas junto a sus padres. Por ahora, la madre no fue imputada, pero esa situación podría cambiar si en las declaraciones surge que estaba al tanto de los abusos.

Según trascendió, la mujer declaró que no se dio cuenta cuando el hombre atacó con los cables a la mayor de las hermanas.

El Juzgado de Familia de Goya también interviene para definir con quién quedarán las hermanas una vez que reciban el alta médica.