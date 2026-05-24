Javier Milei participó del Tedeum del 25 de Mayo en medio de tensiones políticas

El Presidente asistió a la ceremonia en la Catedral Metropolitana junto a ministros y funcionarios nacionales. La ausencia de Victoria Villarruel y el mensaje del arzobispo Jorge García Cuerva marcaron la jornada.

Hoy 11:16

El presidente Javier Milei participó este lunes del tradicional Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en una ceremonia atravesada por gestos políticos, ausencias y un fuerte llamado al diálogo por parte de la Iglesia.

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El mandatario llegó acompañado por los principales integrantes de su Gabinete y funcionarios nacionales, en el marco de los actos por el aniversario de la Revolución de Mayo.

La ceremonia fue encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien durante su homilía pidió bajar los niveles de confrontación política y llamó a la dirigencia a trabajar por la unidad.

“Basta de arengar la división y la polarización, porque nadie se salva solo”, expresó el arzobispo frente al Presidente y parte del Gabinete nacional.

García Cuerva también reclamó una clase dirigente con mayor disposición al diálogo, al encuentro y a la reconciliación, especialmente frente a las dificultades sociales y económicas que atraviesan muchos argentinos.

Uno de los datos políticos más comentados de la jornada fue la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no participó de la ceremonia. Según trascendió, no fue invitada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La ausencia volvió a exponer la tensión existente dentro del oficialismo, en medio de semanas marcadas por internas y cruces entre distintos sectores de La Libertad Avanza.

También estuvo presente el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una imagen que fue leída como parte de los gestos institucionales del acto patrio.

El Tedeum se desarrolló en un clima político sensible, con el Gobierno intentando mostrar cohesión mientras persisten diferencias internas y debates públicos en torno al funcionamiento del oficialismo.

Tras la ceremonia religiosa, Milei tenía previsto continuar su agenda con una reunión de Gabinete en la Casa Rosada.