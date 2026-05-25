Termas de Río Hondo: detuvieron a una mujer acusada de robar un celular de una vivienda

La sospechosa fue localizada durante recorridos preventivos realizados por efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 6.

Hoy 11:04

La medida fue concretada durante la madrugada de este lunes por efectivos policiales que realizaban recorridos preventivos. La sospechosa estaba vinculada a una causa por la sustracción de un teléfono celular denunciada horas antes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La investigación se inició luego de que un vecino denunciara el robo de un teléfono celular desde el interior de su vivienda ubicada en el barrio Toro Yacu. Según la presentación realizada, la acusada habría aprovechado que la puerta de ingreso se encontraba abierta para ingresar al inmueble y llevarse el aparato sin ejercer violencia.

Tras tomar intervención en el hecho, la Fiscalía dispuso la aprehensión de la sospechosa y el inicio de tareas investigativas para establecer su paradero.

Finalmente, durante la madrugada de este lunes, efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 6, que realizaban recorridos preventivos por inmediaciones del barrio San Martín, lograron ubicar a la mujer, procediendo a su identificación y posterior traslado a sede policial.

La fiscal interviniente fue informada del procedimiento y dispuso que la acusada permanezca alojada en calidad de aprehendida mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.