Atrapan en Catamarca a santiagueño buscado por violación cuando intentaba escapar hacia el sur

Tenía pedido de captura nacional y buscaba huir hacia Río Negro. Además del abuso sexual también tiene una denuncia por amenazas.

Hoy 07:07

Un joven de 18 años oriundo fue detenido durante un operativo de control vehicular realizado en la provincia de Catamarca y será extraditado a Santiago del Estero para quedar a disposición de la Justicia santiagueña, que lo requería en el marco de una causa por graves delitos.

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El procedimiento se concretó el pasado sábado alrededor de las 18 horas en el puesto caminero de Las Salinas, ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 60, en el departamento La Paz. Allí, efectivos de la Dirección de Seguridad Vial realizaban controles preventivos cuando interceptaron un colectivo de larga distancia proveniente de Tucumán y con destino final en la provincia de Río Negro.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados solicitaron a los choferes la documentación correspondiente del transporte y posteriormente realizaron la verificación del listado completo de pasajeros mediante el sistema Mi-MinsSeg. Durante la consulta, detectaron que uno de los ocupantes registraba un pedido de detención vigente emitido por la Justicia de Santiago del Estero.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el joven habría huido de territorio santiagueño y posteriormente abordado el micro en Tucumán con la intención de continuar viaje hacia el sur del país, presuntamente intentando alejarse de la jurisdicción donde era buscado.

Al confirmar la identidad del sospechoso y la vigencia del requerimiento judicial, los efectivos ingresaron a la unidad de transporte y procedieron a su inmediata detención sin que se registraran incidentes.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que sobre el acusado pesaba un pedido de captura por una causa en la que se investigan los supuestos delitos de amenazas y abuso sexual con acceso carnal, expediente que es instruido por la Justicia santiagueña.

Tras el arresto, el joven fue trasladado a la dependencia policial de la ciudad de Recreo, donde quedó alojado mientras avanzan los trámites judiciales para su extradición hacia Santiago del Estero.