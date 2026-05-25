Termas de Río Hondo se viste de sol: temperaturas agradables para hoy Lunes 25 de mayo de 2026

Los termenses podrán disfrutar de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días anticipa un clima similar.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, el clima se presenta despejado y agradable, con una temperatura actual de 12 °C. La sensación térmica es apenas superior, alcanzando los 12.5 °C, lo que invita a disfrutar del aire libre.

La humedad en la ciudad es del 94%, lo que puede generar una sensación de calidez, a pesar de que el viento sopla suavemente a 3.6 km/h desde el sureste. Este clima es ideal para que los termenses salgan a realizar actividades al aire libre.

Para hoy, se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 9 °C de mínima y los 19.3 °C de máxima. Esta variación permitirá que muchos disfruten de un clima templado a lo largo de la jornada.

El pronóstico para mañana, 26 de mayo, también se presenta optimista, con mínimas de 10.6 °C y máximas que podrían llegar hasta los 21 °C. Otro día soleado para los termenses, ideal para disfrutar del aire libre.

Finalmente, el miércoles 27 de mayo, la situación se tornará parcialmente nublada, con temperaturas que irán desde los 11.7 °C hasta los 22.8 °C. Sin embargo, el clima seguirá siendo agradable para disfrutar de actividades al aire libre en Termas de Río Hondo.