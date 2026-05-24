Quimsa va por otra victoria ante Boca para quedar a un paso de la final de la Liga Nacional

Tras el triunfo del sábado, la Fusión recibe al Xeneize esta noche en el segundo juego de la serie buscando estirar la ventaja.

Hoy 08:38

Quimsa volverá a jugar esta noche ante Boca en busca de una victoria que lo deje a un paso de la final de la Liga Nacional de Básquet.

La Fusión recibirá al Xeneize desde las 21.30, en el estadio Ciudad, por el segundo partido de la serie de semifinales. El encuentro podrá verse por Básquet Pass.

El equipo santiagueño llega con ventaja después del gran triunfo conseguido el sábado al mediodía, cuando se impuso con autoridad por 88-76 como local y se adelantó en la llave.

Con ese resultado, Quimsa dio el primer golpe en una serie que promete ser exigente y buscará repetir esta noche para ponerse 2-0, antes de que la definición se traslade a Buenos Aires.

Tras la victoria en el primer juego, el entrenador Lucas Victoriano valoró el rendimiento colectivo de sus dirigidos y destacó la importancia de haber comenzado la semifinal con un triunfo en casa.

“Estoy muy contento con mis jugadores porque todos aportan lo que esperamos de ellos. Por eso estamos en semifinales y pudimos ganar el primer juego en casa, que no es definitivo, pero sí muy importante”, expresó el DT.

Boca, por su parte, intentará reaccionar y llevarse una victoria de Santiago del Estero para igualar la serie antes de jugar como local en el estadio Luis Conde.

Así sigue la serie

Juego 2: lunes 25/5 | Quimsa vs. Boca | Estadio Ciudad | 21.30 | Básquet Pass

Juego 3: viernes 29/5 | Boca vs. Quimsa | Luis Conde | 22.10 | TyC Sports

Juego 4: domingo 31/5 | Boca vs. Quimsa | Luis Conde | 20.05 | DSports

Juego 5: miércoles 3/6 | Quimsa vs. Boca | Estadio Ciudad | horario a confirmar

Los juegos 4 y 5 se disputarán en caso de ser necesarios.