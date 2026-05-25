Léa Seydoux reveló que sufre ataques de pánico y habló del impacto en su vida y carrera

La actriz francesa contó cómo los problemas de salud mental la acompañan desde la adolescencia y cómo influyen en su percepción personal y profesional.

Hoy 09:24

La actriz francesa Léa Seydoux, una de las figuras más destacadas del cine europeo, compartió detalles sobre los problemas de salud mental que atraviesa desde hace años, en particular sus fuertes ataques de pánico, que continúan afectando su vida cotidiana.

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En una entrevista, la intérprete explicó que estos episodios comenzaron cuando tenía 18 años y que aún persisten. “Cuando tengo uno, es el vértigo de ser tú mismo”, expresó, al describir la sensación de desconexión y angustia que experimenta durante las crisis. En ese sentido, recordó un episodio frente al espejo en el que se cuestionó su propia identidad: “Esta soy yo, yo soy yo misma”.

La actriz también vinculó estos episodios con una inquietud más profunda sobre la identidad y la percepción personal, una idea que se refuerza incluso al verse en pantalla. “A veces estoy como ‘¿soy realmente esa?’”, señaló, evidenciando cómo su trabajo puede intensificar esas dudas.

En paralelo, Seydoux relató que el rodaje de su última película, “The Unknown”, coincidió con un momento particular de su vida personal, ya que se encontraba en período de posparto tras el nacimiento de su segundo hijo. Según explicó, esto influyó en su estado físico y emocional, ya que aún estaba en etapa de lactancia, lo que generó cambios en su cuerpo visibles en cámara.

Léa Seydoux

La película, que se estrenó en el Festival de Cannes, aborda temáticas vinculadas a la identidad, al narrar la historia de un hombre que despierta en el cuerpo del personaje interpretado por Seydoux. La trama, basada en una novela gráfica, propone una reflexión que, según la actriz, “trasciende el género” y se centra en la pregunta existencial: “¿yo existo?”.

Estas experiencias, tanto personales como profesionales, reflejan el impacto que la exposición pública y las exigencias de la industria pueden tener en la salud mental, incluso en figuras consolidadas del cine internacional.