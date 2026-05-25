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“Son fuego juntos”: Daniela Celis y Nick Sicaro compartieron fotos y avivan su romance

Los ex participantes de Gran Hermano mostraron su relación cada vez más afianzada con postales juntos en redes.

Hoy 09:49
Daniela Celis y Nick Sicaro

Desde hace varias semanas se sabe que Daniela Celis y Nick Sicaro están iniciando una relación que, con cada posteo que hacen en las redes, se ve más afianzada.

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En las últimas horas, la mediática compartió en sus redes varias imágenes y un video subido de tono junto a su flamante pareja, surgido en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe).

“No need to explain (no hace falta explicar)”, apuntó Pestañela en el posteo en el que mostró las instantáneas hot junto a Nick. A ambos se los ve abrazados, con ropa muy provocativa y piel con piel.

Inmediatamente, los comentarios certificaron que la pareja tiene una buena recepción entre la comunidad de fanáticos que tiene la influencer.

“Son fuego juntos”; “Los amo”; “No, no, no, no, qué hot”; “La Coca Sarli del nuevo milenio, sos hermosa Daniela”; “Qué fuego, qué bellos”; “Aguante Daniela”; “La que puede, puede y la que no critica”; fueron algunos de los mensajes que le dejaron los followers.

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