“Son fuego juntos”: Daniela Celis y Nick Sicaro compartieron fotos y avivan su romance

Los ex participantes de Gran Hermano mostraron su relación cada vez más afianzada con postales juntos en redes.

Hoy 09:49

Desde hace varias semanas se sabe que Daniela Celis y Nick Sicaro están iniciando una relación que, con cada posteo que hacen en las redes, se ve más afianzada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las últimas horas, la mediática compartió en sus redes varias imágenes y un video subido de tono junto a su flamante pareja, surgido en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe).

“No need to explain (no hace falta explicar)”, apuntó Pestañela en el posteo en el que mostró las instantáneas hot junto a Nick. A ambos se los ve abrazados, con ropa muy provocativa y piel con piel.

Inmediatamente, los comentarios certificaron que la pareja tiene una buena recepción entre la comunidad de fanáticos que tiene la influencer.

“Son fuego juntos”; “Los amo”; “No, no, no, no, qué hot”; “La Coca Sarli del nuevo milenio, sos hermosa Daniela”; “Qué fuego, qué bellos”; “Aguante Daniela”; “La que puede, puede y la que no critica”; fueron algunos de los mensajes que le dejaron los followers.