El intendente Roger Nediani encabezó el acto por el 25 de Mayo en Plaza Belgrano

Se realizó el tradicional izamiento de la bandera y el encendido de la llama votiva en el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, con participación de autoridades y vecinos.

Hoy 09:51

En la Plaza Belgrano se llevó a cabo el tradicional acto conmemorativo por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, que incluyó el izamiento de la bandera y el encendido de la llama votiva.

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La ceremonia fue encabezada por el intendente Roger Elías Nediani, acompañado por el viceintendente Gabriel Santillán, autoridades municipales, representantes de instituciones educativas, fuerzas vivas y vecinos de la ciudad, que se acercaron para participar del homenaje.

Durante el desarrollo del acto se recordó a los hombres y mujeres de Mayo, destacando el valor histórico de la gesta de 1810 y su importancia en la construcción de la identidad nacional. En ese marco, se renovó el compromiso con los valores de libertad, unidad y soberanía que dieron origen a la patria.

El encuentro se desarrolló en un clima de respeto y participación comunitaria, en el que distintos sectores de la ciudad se sumaron a la conmemoración de una de las fechas más importantes del calendario patrio.