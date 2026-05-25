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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 MAY 2026 | 15º
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El gobernador Elías Suárez encabezó el tradicional izamiento de la bandera en plaza Libertad

El acto fue presidido por el gobernador Elías Suárez, en el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Hoy 08:59

En conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, se realizó el tradicional izamiento de la bandera argentina en la plaza Libertad, encabezado por el gobernador Elías Suárez.

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Durante la ceremonia, también se llevó a cabo la colocación de ofrendas florales en el monumento al general Manuel Belgrano, en homenaje a una de las principales figuras de la historia nacional.

El mandatario provincial estuvo acompañado por la intendenta Norma Fuentes y el vicegobernador Carlos Silva Neder, junto a otras autoridades provinciales y municipales.

Tras el acto de izamiento, la comitiva oficial se trasladó a la Catedral Basílica para participar del tradicional Tedeum. Posteriormente, las autoridades encabezarán el acto central, que incluirá un desfile cívico-militar.

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