El gobernador Elías Suárez presidió la velada de gala en el Teatro 25 de Mayo

La actividad se desarrolló en vísperas del 216° aniversario de la Revolución de Mayo y contó con la participación del gobernador Elías Suárez, funcionarios provinciales, legisladores, representantes de instituciones y artistas santiagueños.

Hoy 01:15

Con una sala del Teatro 25 de Mayo colmada se realizó la tradicional velada de gala en conmemoración de la gesta de mayo de 1810, con la presencia del gobernador Elías Suárez.

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El mandatario provincial estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder, y el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, además de ministros, autoridades municipales e invitados especiales que se dieron cita para conmemorar la fecha patria.

La propuesta artística estuvo a cargo de las "Voces del Estero", dirigida por Pablo Aznarez donde la música, la danza y la identidad santiagueña se unieron en una emotiva celebración.

El espectáculo reunió en escena a destacados talentos de nuestra cultura como Valeria Facelli, Ramón Álvarez, Lucas Cáceres, Huayra Huaucke y Son Índigos, sumados a la participación del pianista Patricio Migueles y del propio Aznarez en violín. Asimismo, la danza engalanó la noche a través de la expresión de distintas parejas coreográficas.

Entre los momentos más destacados se pudo apreciar las versiones especiales como el clásico "Libertango", de Astor Piazzolla, interpretado en charango por Shamusito, y "La última copa", a cargo del grupo termense Huayra Huaucke.

El broche de oro de la velada reunió a la totalidad de los artistas en escena para interpretar "La chacarera de mis pagos"y "Chacarera para mi vuelta", piezas fundamentales del cancionero popular santiagueño.