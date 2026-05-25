El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 25 de mayo de 2026: jornada fresca por la mañana, sin lluvias y con una máxima de 20°C

Según el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan precipitaciones para los próximos dos días. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 20 y 22 grados, con cielo mayormente nublado este lunes y condiciones más estables para el martes.

Hoy 01:49

Para este lunes, se espera una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 10°C. Durante la madrugada el cielo se presentará mayormente nublado, mientras que por la mañana y la tarde estará algo nublado. Hacia la noche se prevé un escenario de parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones será nula durante toda la jornada.

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En cuanto al viento, soplará con intensidad leve a moderada, predominando desde el sector este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora.

Para el martes, el organismo nacional pronostica un leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 22°C y una mínima de 11°C. Si bien el detalle por franjas horarias no presenta fenómenos significativos, el día se mantendrá estable y sin chances de lluvia.

De esta manera, los santiagueños transitarán el inicio de la semana con mañanas frescas y tardes templadas, en un contexto climático favorable para las actividades al aire libre y los desplazamientos en toda la provincia.