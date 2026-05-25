Justicia por el adolescente asesinado en Colonia Santa Rosa

Colonia Santa Rosa vive un momento de gran consternación tras el asesinato de un adolescente de 14 años, lo que ha reavivado la preocupación por la inseguridad en la zona.

Hoy 01:13

Colonia Santa Rosa se encuentra en un estado de consternación profunda tras el asesinato de un adolescente de 14 años, un trágico suceso que tuvo lugar durante la madrugada del sábado en el barrio Loteo Sol.

La víctima, identificada como Matías C., era un estudiante de segundo año de la escuela Juan Lacroze y practicante de taekwon-do. Su muerte ha generado una fuerte repercusión en la comunidad, que se siente profundamente afectada por el suceso.

El ataque ocurrió en la calle Grecia y, hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales acerca de las circunstancias del mismo, lo que ha llevado a que solo circulen versiones a través de medios locales.

De acuerdo con testimonios de los vecinos, que aún no han sido confirmados oficialmente, se ha indicado que el adolescente podría haber sido atacado con un arma blanca durante un presunto intento de robo de su motocicleta y su teléfono celular.

La noticia ha provocado una reacción inmediata en las redes sociales, donde familiares, amigos y vecinos han comenzado a compartir mensajes de dolor, impulsando así el pedido de #JusticiaPorMatías, una consigna que se ha viralizado rápidamente en la localidad.

Este caso impacta especialmente a Colonia Santa Rosa, ya que ocurre solo días después de otro homicidio en el barrio 20 de Junio, lo que intensifica la preocupación y vulnerabilidad entre los residentes.

Los vecinos han expresado su temor ante los reiterados episodios de violencia y han exigido mayores medidas de seguridad, mientras esperan respuestas sobre un hecho que ha dejado a toda la comunidad en luto.

A medida que avanza la investigación, el dolor por la muerte del adolescente se combina con la creciente demanda de esclarecimiento del caso, así como el anhelo de que sucesos como este no se repitan en el futuro.