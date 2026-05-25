Prime Video presentó el primer avance de “Vought Rising”, la precuela de The Boys

La nueva serie estará protagonizada por Jensen Ackles y Aya Cash y explorará los orígenes de Vought International en la década de 1950.

Hoy 07:41

Prime Video dio a conocer el primer avance de “Vought Rising”, la nueva serie ambientada en el universo de “The Boys”, que contará con las actuaciones principales de Jensen Ackles y Aya Cash, quienes además se desempeñan como productores.

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El elenco se completa con Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Ricky Staffieri y Brian J. Smith. La producción se presenta como una precuela situada en la década de 1950, centrada en los orígenes de la corporación Vought International.

El proyecto tiene a Paul Grellong como showrunner, quien también cumple funciones como productor ejecutivo junto a Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr y Jim Barnes.

La serie es una producción de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures y Original Film.