Nació una “superbebé” de más de 6 kilos en el CIS Banda y sorprendió a todos

Yohana, una joven oriunda de Colonia Dora, dio a luz a Nazarena en el centro de salud bandeño. La pequeña y su madre se encuentran en perfecto estado.

Hoy 08:17

Un nacimiento muy especial sorprendió en las últimas horas al personal del CIS Banda. Se trata de Nazarena, una bebé que vino al mundo con 6 kilos y medio y fue presentada como una verdadera “superbebé” santiagueña.

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Su mamá, Yohana, es oriunda de Colonia Dora, y dio a luz en el centro de salud bandeño, donde se encuentra recuperándose junto a su pequeña.

En un video difundido en TikTok por Kary Orellana, la joven madre contó que cursaba la semana 38 de embarazo cuando llegó al hospital y que el parto fue considerado riesgoso por el tamaño de la bebé.

“Estaba de 38 semanas cuando vine al hospital. Para mí ha sido un poco difícil porque decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien”, expresó Yohana.

La pequeña nació con 6,5 kilos, un peso poco habitual para una recién nacida, lo que generó sorpresa y ternura entre quienes conocieron la historia.

“La bebé está perfectamente”, aseguró su mamá, visiblemente tranquila y feliz tras el nacimiento.

Yohana contó además que Nazarena es su tercera hija. Su primera beba nació con 3,800 kilos, mientras que su segundo hijo pesó 4 kilos.

En las imágenes, la recién nacida aparece descansando junto a su madre en una de las habitaciones del área de maternidad del CIS Banda, mientras recibe felicitaciones y mensajes de cariño.