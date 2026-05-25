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La Banda se prepara para un día soleado: clima ideal para disfrutar al aire libre hoy Lunes 25 de mayo de 2026

Los bandeños pueden esperar un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico indica un clima favorable para disfrutar de actividades al aire libre.

Hoy 08:11

La Banda, Santiago del Estero, amaneció hoy con un clima soleado y fresco, ideal para comenzar la semana. Con una temperatura actual de 12 °C y una sensación térmica de 11.7 °C, los bandeños disfrutarán de un día con pocas nubes en el cielo.

La humedad se encuentra en un 94%, lo que puede hacer que la sensación de frescura se mantenga durante las horas de la mañana. Sin embargo, se prevé que a medida que avance el día, la temperatura alcance hasta 21.4 °C, ofreciendo un clima perfecto para salir y disfrutar del aire libre.

El viento sopla a 6.1 km/h desde el sureste, contribuyendo a la sensación de comodidad que se experimenta en las calles de La Banda. Sin duda, un día propicio para actividades recreativas o un paseo por el parque.

El pronóstico para mañana, martes 26 de mayo, indica que las temperaturas seguirán siendo agradables, con mínimas de 10.5 °C y máximas que alcanzarán los 22.6 °C. La tendencia de días soleados continuará, lo que es una buena noticia para los bandeños.

Para el miércoles 27 de mayo, se espera un clima parcialmente nublado, con mínimas de 11.7 °C y máximas de 24.5 °C. En resumen, los próximos días en La Banda se presentan con un clima favorable y temperaturas que invitan a disfrutar de la primavera.

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