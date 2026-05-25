“La noche de los fuegos” fue un éxito y el “Concurso de Asado con Cuero y Locro Criollo” espera a una multitud este feriado

La previa de una nueva edición del tradicional concurso de Sumampa reunió a una multitud en el predio del camping municipal. El chef Rodrigo Cascón y artistas destacados le pusieron color y alegría a una noche única.

Hoy 07:47

Y llegó el esperado día. Sí, este lunes 25 de mayo se realizará la XI edición del tradicional y convocante “Concurso de Asado con Cuero y Locro Criollo”, una actividad que se instaló en el calendario nacional de fiestas populares y reúne a visitantes de toda la República Argentina.

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Autoridades acompañaron las actividades principales.

Y el preludio del clásico concurso es la memorable “Noche de los Fuegos”, que se realizó en la tarde-noche del domingo y sirvió para encender las llamas de los asadores y ollas que este lunes usarán los destacados chefs que llegaron a Sumampa.

Todo está listo para la gran fiesta.

Como es una tradición, el reconocido chef Rodrigo Cascón dice presente y acompaña de cerca a los cocineros. En la noche del domingo también se sumó a la cocina y deleitó a los presentes con su experiencia.

Rodrigo Cascón dice presente nuevamente en la convocante actividad.

La fiesta del domingo se complementó con la actuación de reconocidos artistas locales y academias de danzas que llenaron de tradición y alegría las instalaciones del camping municipal.

Artistas pusieron música y color a una noche única.

Las horas pasaron y llegó el esperado día. Los fuegos están encendidos y la XI edición del Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo es una realidad en Sumampa.



