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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 MAY 2026 | 10º
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“La noche de los fuegos” fue un éxito y el “Concurso de Asado con Cuero y Locro Criollo” espera a una multitud este feriado

La previa de una nueva edición del tradicional concurso de Sumampa reunió a una multitud en el predio del camping municipal. El chef Rodrigo Cascón y artistas destacados le pusieron color y alegría a una noche única.

Hoy 07:47
Sumampa es una fiesta.

Y llegó el esperado día. Sí, este lunes 25 de mayo se realizará la XI edición del tradicional y convocante “Concurso de Asado con Cuero y Locro Criollo”, una actividad que se instaló en el calendario nacional de fiestas populares y reúne a visitantes de toda la República Argentina.

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Autoridades acompañaron las actividades principales. Autoridades acompañaron las actividades principales.

Y el preludio del clásico concurso es la memorable “Noche de los Fuegos”, que se realizó en la tarde-noche del domingo y sirvió para encender las llamas de los asadores y ollas que este lunes usarán los destacados chefs que llegaron a Sumampa.

Todo está listo para la gran fiesta. Todo está listo para la gran fiesta.

Como es una tradición, el reconocido chef Rodrigo Cascón dice presente y acompaña de cerca a los cocineros. En la noche del domingo también se sumó a la cocina y deleitó a los presentes con su experiencia.

Rodrigo Cascón dice presente nuevamente en la convocante actividad. Rodrigo Cascón dice presente nuevamente en la convocante actividad.

La fiesta del domingo se complementó con la actuación de reconocidos artistas locales y academias de danzas que llenaron de tradición y alegría las instalaciones del camping municipal.

Artistas pusieron música y color a una noche única. Artistas pusieron música y color a una noche única.

Las horas pasaron y llegó el esperado día. Los fuegos están encendidos y la XI edición del Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo es una realidad en Sumampa.

EN FOTOS: REVIVÍ LOS MEJORES MOMENTOS DE LA NOCHE DE LOS FUEGOS.

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