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Mascotas

Buscan a “Homero”, un loro perdido en el barrio Huaico Hondo

El ave desapareció el viernes al mediodía en la zona de calle Antenor Álvarez y su familia pide ayuda para encontrarlo.

Hoy 21:05
Loro perdido

Una familia santiagueña busca intensamente a “Homero”, un loro que se encuentra perdido desde el viernes al mediodía en el barrio Huaico Hondo.

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Según informaron sus dueños, el ave se perdió en la zona de calle Antenor Álvarez y desde entonces comenzaron una campaña de difusión para tratar de localizarlo.

La familia pidió la colaboración de vecinos y de toda la comunidad para aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrar a Homero y lograr que regrese a su hogar.

Quienes lo hayan visto o tengan algún dato sobre su paradero pueden comunicarse a los números 3854765305 o 3854125092.

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