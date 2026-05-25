Phil Collins habló sobre su salud y dejó abierta la puerta a un posible regreso a los escenarios

El músico británico aseguró que atraviesa una mejor etapa física tras varios años complicados, aunque descartó actuar en la ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame.

Hoy 21:48

Phil Collins volvió a referirse públicamente a su estado de salud y sorprendió al reconocer que atraviesa una mejoría luego de varios años marcados por graves complicaciones médicas que lo alejaron de los escenarios.

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En una entrevista concedida a la BBC, el exintegrante de Genesis explicó que los últimos 18 meses fueron positivos en comparación con el difícil período que atravesó anteriormente. “Todo lo que podía salir mal salió mal. Pero ahora todo está bien”, aseguró el artista de 75 años.

Collins detalló que gran parte de sus problemas estuvieron vinculados a una compleja lesión en una rodilla, que derivó en múltiples operaciones y largos períodos de inactividad. “Seguí tocando y haciendo giras hasta que finalmente tuve que operarme. Terminé teniendo cinco operaciones porque la rodilla seguía infectándose o fallando”, contó.

El cantante y baterista será incorporado este año al Rock and Roll Hall of Fame como solista, luego de haber ingresado anteriormente junto a Genesis en 2010. Sin embargo, descartó la posibilidad de actuar durante la ceremonia prevista para noviembre.

“No puedo imaginar que eso suceda. No puedes simplemente subirte al escenario, tienes que ensayar. Y si no has estado cantando, tu voz ya no estará en condiciones”, explicó el intérprete de In the Air Tonight.

A pesar de ello, Collins dejó abierta la puerta a futuros proyectos musicales y reveló que continúa escribiendo canciones desde su estudio personal. “Tengo muchas ideas de letras anotadas y material a medio terminar en el que podría volver a trabajar”, señaló.

El músico se retiró oficialmente de la batería en 2022 debido a las limitaciones físicas provocadas por sus problemas de salud. En distintas entrevistas también reconoció que sufrió complicaciones renales, COVID durante una internación y dificultades para movilizarse, motivo por el cual actualmente utiliza asistencia y cuenta con una enfermera permanente.

Pese a todo, recientemente realizó una aparición pública durante la celebración por el 50 aniversario de The King's Trust en el Palacio de Buckingham, donde incluso compartió un encuentro con Charles III.