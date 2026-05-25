McDonald’s y Diario Panorama celebran el Día de la Hamburguesa con grandes premios

La propuesta incluye el sorteo de 5 combos de hamburguesas y una Cajita Feliz repleta de juguetes.

Hoy 21:55

En la previa del Día Internacional de la Hamburguesa, Diario Panorama y McDonald's lanzaron una propuesta especial para los fanáticos de las hamburguesas y el Mundial.

Entre los premios se sortearán 5 combos de hamburguesas y una Cajita Feliz llena de juguetes, en una iniciativa que promete generar gran participación entre seguidores y clientes.

Además, McDonald’s presentó sus nuevas hamburguesas mundialistas: Mc Allister, Mc Fernández y Mc Álvarez, inspiradas en los campeones argentinos. Cada combo viene acompañado por un paquete de figuritas de regalo, sumándose a la fiebre mundialista.

Por otra parte, todos los martes y viernes de 18 a 20 horas, el local ubicado sobre Avenida Belgrano 2663 tendrá un punto de intercambio de figuritas, donde chicos y grandes podrán acercarse para cambiar las repetidas y completar el álbum del Mundial 2026.

En ese marco, también adelantaron que el próximo jueves 28, por el Día Internacional de la Hamburguesa, habrá una promoción especial de 2x1 en seis combos seleccionados, una propuesta que buscará atraer a fanáticos de la marca y amantes de las hamburguesas.